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البورصة الأمريكية ترتفع في مستهل التعاملات بدعم من الأسهم القيادية

الثلاثاء 23/يوليه/2019 - 05:19 م
البورصة الأمريكية ترتفع في مستهل التعاملات بدعم من الأسهم القيادية
البورصة الأمريكية
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وكالات
 
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استهلت البورصة الأمريكية تعاملات اليوم على ارتفاع بدعم من ارباح الأسهم القيادية من بينها كوكاكولا ويونايتد تكنولوجيز.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 59.96 نقطة بما يعادل 0.22 بالمئة عند الفتح إلى 27231.86 نقطة، وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 9.71 نقطة أو 0.33 بالمئة إلى 2994.74 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 38.36 نقطة أو 0.47 بالمئة إلى 8242.50 نقطة.
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