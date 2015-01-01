التركيبة الجديدة للكتل البرلمانية

اصبحت تركيبة الكتل البرلمانية ابتداء من يوم 22 جويلية الحالي وفق ما ورد اليوم الثلاثاء على الصفحة الرسمية لمجلس نواب الشعب كالأتي..

/ كتلة حركة النهضة : 68

/ كتلة الائتلاف الوطني : 45

/ كتلة حركة نداء تونس : 36

/ كتلة الحرة لحركة مشروع تونس : 15

/ الكتلة الديمقراطية : 12

/ كتلة الولاء للوطن : 10

/ كتلة الجبهة الشعبية :9

/ غير المنتمين إلى كتل : 22

وكان رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر اعلن خلال الجلسة العامة بالبرلمان امس الاثنين عن استقالة النائب يوسف الجويني من كتلة نداء تونس.