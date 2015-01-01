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التركيبة الجديدة للكتل البرلمانية

الثلاثاء 23/يوليه/2019 - 05:21 م
التركيبة الجديدة للكتل البرلمانية
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محمد وليد الجموسي
 
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 اصبحت تركيبة الكتل البرلمانية ابتداء من يوم 22 جويلية الحالي وفق ما ورد اليوم الثلاثاء على الصفحة الرسمية لمجلس نواب الشعب كالأتي..
/ كتلة حركة النهضة : 68
/ كتلة الائتلاف الوطني : 45
/ كتلة حركة نداء تونس : 36
/ كتلة الحرة لحركة مشروع تونس : 15
/ الكتلة الديمقراطية : 12
/ كتلة الولاء للوطن : 10
/ كتلة الجبهة الشعبية :9
/ غير المنتمين إلى كتل : 22
وكان رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر اعلن خلال الجلسة العامة بالبرلمان امس الاثنين عن استقالة النائب يوسف الجويني من كتلة نداء تونس.
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