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دورة غستاد : مالك الجزيري ينهزم امام الاسباني خاومي مونار

الثلاثاء 23/يوليه/2019 - 05:19 م
دورة غستاد : مالك الجزيري ينهزم امام الاسباني خاومي مونار
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محمد وليد الجموسي
 
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 انهزم لاعب التنس التونسي مالك الجزيري اليوم الثلاثاء امام الاسباني خاومي مونار بنتيجة 2/1 (5/7 و 6/3 و 6/4) في الدور الاول لدورة غستاد السويسرية التي تقام مبارياتها على ملاعب ترابية بمجموع جوائز مالية قدرها 140ر586 الف دولار .
وكان مالك الجزيري خسر مركزين في التصنيف العالمي الجديد الصادر امس الاثنين ليصبح في الصف 103 عالميا بينما يحتل منافسه الاسباني المركز 89 عالميا. (وات)
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