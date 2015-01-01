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ميناء دمياط يصدر 17 ألف طن من الفوسفات

الثلاثاء 23/يوليه/2019 - 04:13 م
ميناء دمياط يصدر 17 ألف طن من الفوسفات
ميناء دمياط
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الفجر الاقتصادي
 
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استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 4 سفن حاويات و 8 سفن بضائع عامة، بينما غادر 3 سفن حاويات و 9 سفن بضائع عامة . 

ووصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 19 سفينة ، بالإضافة إلى 10 سفن بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول .

كما وصل رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 29149 طنا .

وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 17613 طن فوسفات و 7785 طن رمل و 5500 طن مولاس .
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