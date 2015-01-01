خليجيون يفضحون قطر بعد واقعة التسريب الصوتي.. ويؤكدون: قطر تريد تشكيل "حزب الله" بالصومال

ما زالت تواصل قطر سياستها الإجرامية تجاه العديد من الدول، لتتعرض جمهورية الصومال وشعبها لمؤامرة كبرى وإرهاب واضح، وسيتم توضيح ذلك فيما يلى.





تسجيل صوتى

كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن قطر خلف تفجيرات دامية فى الصومال، وذلك عبر نشرها تسجيلا صوتيا سريا يكشف تنفيذ تنظيم متطرف فى الصومال تفجيرات من أجل تعزيز مصالح الدوحة، موضحة أن التسجيل الصوتى يكشف إقرار رجل الأعمال القطرى خليفة لمهندى المقرب من أمير قطر خلال حديث مع سفير الدوحة قى مقديشو أن المتطرفين قاموا بتفجير فى مدينة بصاصه لتعزيز مصالح قطر.





وأفادت الصحيفة، بأن المهندى قال لسفير الدوحة حسن بن حمزة بن هاشم بعد أسبوع من تفجير بوصاصو فى 18 من مايو الماضى، أن قطر تعرف من يقف خلف التفجيرات والقتل، موضحة أن المهندى وبن هاشم لم ينكر التسجيل الصوتى وان السفير القطرى لم يظهر اى رفض أو استنكار لجهة أن القطريين لعبوا دورا بالتفجيرات فى الصومال، فى حين قال المسؤول القطرى خلال المكالمة أن هذه الهجمات تتم حتى يجبروا دولة تناهضها قطر على ترك الصومال.





قطر بؤرة شر وإرهاب

وبدوره، كتب فهد ديباجى المحلل السياسي السعودي، عبر صفحته الخاصة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، قائلا: "الإرهاب لن يتوقف فى الصومال حتى تبتعد قطر واتباعها من الصومال، وستبقى الصومال غارقة فى الارهاب بما أن الحكومة الصومالية توالى قطر وجماعاتها ومليشياتها وقطر بؤرة شر وإرهاب أينما حلت حل الإرهاب معها والفوضى والدمار ".





وأضاف، "قطر تقتل شعب الصومال وقطر تصفى الصومال وقطر تسفك دماء الأبرياء وقطر مازالت تمارس الإرهاب والعالم يصمت على إرهاب قطر".





مليشيات فى الصومال

بينما علق خالد الزعتر المحلل السياسي السعودى، عبر صفحته الخاصة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، قائلا: "أن قطر نسجت علاقات وثيقة مع حركة الشباب الصومالية الإرهابية وتحتضن القيادى السابق فيها محمد سعيد اتم، والذى على الرغم من مغادرته للصومال إلا أن حكومة ولاية بونتالند أكدت انه لايزال يمارس نشاطا يزعزع الامن فى الأقاليم الصومالية من خلال وجوده فى قطر".





وأضاف، تسعى قطر لتشكيل ميليشيات فى الصومال غلى غرار حزب الله صحيفة سونا تايمز الصومالية والتى كشفت أن اجتماعا عقد فى تركيا بمشاركة ظباط قطريون وايرانيون بحضور فهد ياسين ذراع قطر بالقصر الرئاسى الصومالى بهدف تشكيل جماعة إرهابية فى الصومال تابعة لجماعة الاخوان، موضحا الإرهاب فى الصومال والذى تقف قطر خلفه يهدف لإضعاف الجيش الوطنى الصومالى فى حربه ضد حركة الشباب الصومالية وتنظيم داعش لأن أضعاف الجيش يمنح الدوحة فرصة لتغذية وتقوية الحركات الإرهابية التابعة وما تمهد له من محاولات لاستنساخ نموذج حوب الله فى الصومال.





وتابع: عبر دعم الإرهاب تسعى قطر لتثبيت وجودها فى الصومال كقاعدة للتمديد بالقارة الأفريقية فى ظل انحسار نفوذها خاصة ما بعد الأحداث الأخيرة فى السودان التى أكدت أن لا وجود لقطر فى مستقبل السودان بعد رفض المجلس العسكرى استقبال وفد قطرة وإغلاق مكاتب قناة الجزيرة، مشيرا إلى أن دور قطر الإرهابى فى الصومال يمكن النظر له أنه الدوحة ذراع إيران وتركيا تحاول خلق الأرضية الخصبة لهما لاستعادة نفوذهم الذى انحسر بالقارة الأفريقية خاصة بعد المصالحة الأثيوبية الارتيرية والتغيير الحاصل فى السودان وتقدم الجيش الوطنى الليبى تجاه طرابلس.





عقلاء الدوحة

ومن جانبه قال الإعلامي الإماراتي الدكتور علي النعيمي، إن تقرير نيويورك تايمز حول وقوف الدوحة وراء تفجيرات إرهابية في الصومال تستهدف مصالح إماراتية تصعيد خطير ويستلزم توضيحا جديا من دولة مازالت عضوا في مجلس التعاون، على عقلاء قطر مراجعة هذا الانفلات وتغليب المنطق وحصر تداعيات أزمتهم. وعلى ما يبدو ما خفي أعظم.





وواصل: "علمًا بأن القطري خليفة المهندي هو ضابط أمن و يستخدم مسمى رجل أعمال وهو يأتي في سياق نهج النظام القطري في دعم الجماعات الإرهابية في كل مكان".



