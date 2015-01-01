فيديو| «الأولمبية الدولية» توثق رحلة «الملهمة» رانيا علواني بصوتها

أنتجت اللجنة الأولمبية الدولية فيلما وثائقيا قصيرا عن رحلة الدكتورة رانيا علواني، السباحة المصرية وعضو مجلس إدارة النادي الأهلي، يحكي تاريخها مع لعبة السباحة ومشاركتها في الدورات الأولمبية والصعاب التي واجهتها في مشوارها.

وتروي علواني في الفيلم القصير رحلتها مع السباحة وتمثيلها لمصر في أكثر من دورة أولمبية وكذلك انتقالها الآن إلى مهنة الطب حيث تعمل طبيبة نساء وتوليد.

واعتبرت اللجنة الأولمبية رانيا علواني الشخصية الملهمة عالميا وللسباحة المصرية والرياضة النسائية في إفريقيا والوطن العربي.