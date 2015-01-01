ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

فيديو| «الأولمبية الدولية» توثق رحلة «الملهمة» رانيا علواني بصوتها

الثلاثاء 23/يوليه/2019 - 04:10 م
فيديو| «الأولمبية الدولية» توثق رحلة «الملهمة» رانيا علواني بصوتها
Advertisements
طباعة
الفجر الرياضي
 
Advertisements

 

أنتجت اللجنة الأولمبية الدولية فيلما وثائقيا قصيرا عن رحلة الدكتورة رانيا علواني، السباحة المصرية وعضو مجلس إدارة النادي الأهلي، يحكي تاريخها مع لعبة السباحة ومشاركتها في الدورات الأولمبية والصعاب التي واجهتها في مشوارها.

 

وتروي علواني في الفيلم القصير رحلتها مع السباحة وتمثيلها لمصر في أكثر من دورة أولمبية وكذلك انتقالها الآن إلى مهنة الطب حيث تعمل طبيبة نساء وتوليد.

 

واعتبرت اللجنة الأولمبية رانيا علواني الشخصية الملهمة عالميا وللسباحة المصرية والرياضة النسائية في إفريقيا والوطن العربي.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من المتسبب الأول في خروج منتخب مصر من كأس الأمم؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات ودية
برشلونة
1
x
12:30
2
تشيلسي