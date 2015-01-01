بسبب عمر صلاح.. الزمالك يعيد فتح ملف حراسة المرمى
الثلاثاء 23/يوليه/2019 - 04:05 م
هاني عصام
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تراجع مسئولو نادي الزمالك عن فكرة التعاقد مع حارس مرمى واحد لتدعيم الفريق في الموسم المقبل بعد الحصول على توقيع محمد عواد حارس مرمى الإسماعيلي.
وكان الزمالك قد قرر في وقت سابق الاكتفاء بضم محمد عواد إلى جانب محمد رجب حارس بتروجت السابق وعدم ضم حارسين آخرين فوق السن .
واستقر مسئولو الزمالك على ضم حارس مرمى جديد وبالتحديد محمد أبو جبل إلى جانب محمد عواد لتدعيم حراسة المرمى بسبب نقص الخبرات لدى عمر صلاح الحارس الصاعد.
ووقع عمر صلاح في خطأ فادح خلال مباراة الزمالك والجونة الأخيرة ببطولة الدوري وتسبب في الهدف الثاني الذي سكن مرمى الفريق الأبيض بسبب فشله في الإمساك بالكرة.
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