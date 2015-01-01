بسبب عمر صلاح.. الزمالك يعيد فتح ملف حراسة المرمى

تراجع مسئولو نادي الزمالك عن فكرة التعاقد مع حارس مرمى واحد لتدعيم الفريق في الموسم المقبل بعد الحصول على توقيع محمد عواد حارس مرمى الإسماعيلي.





وكان الزمالك قد قرر في وقت سابق الاكتفاء بضم محمد عواد إلى جانب محمد رجب حارس بتروجت السابق وعدم ضم حارسين آخرين فوق السن .



