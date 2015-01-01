موسم الحج 2019.. تعرف على أنواع الإحرام

كشفت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها بالفيسبوك عن أنواع الإحرام بالحج، مع اقتراب موسم الحج 2019، وهم ثلاثة أنواع:





الأول وهو الإفراد، ويسمى المحرم به مفردًا وهو أن يهل بالحج مفردا عن العمرة.





والثانى وهو القران، ويسمى المحرم به قارنا وهو أن يحرم بالحج والعمرة معا أو يحرم بالحج قبل الشروع فى طواف العمرة وعليه هدى إن كان من غير أهل مكة.





والثالث وهو التمتع، ويسمى المحرم به متمتعًا وهو أن يحرم بالمعمرة فى أشهر الحج من ميقات بلده، ويدخل مكة ويفرغ من أفعال العمرة، ثم يتحلل بعد الفراغ من العمرة ويحل له كل ما كان محظورًا عليه بسبب الإحرام، ثم ينشئ الحج من مكة ويحرم للحج وعليه هدي لتمتعه إن كان من غير أهل مكة.



