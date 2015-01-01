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موسم الحج 2019.. تعرف على أنواع الإحرام

الثلاثاء 23/يوليه/2019 - 03:54 م
موسم الحج 2019.. تعرف على أنواع الإحرام
موسم الحج 2019
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كشفت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها بالفيسبوك عن أنواع الإحرام بالحج، مع اقتراب موسم الحج 2019، وهم ثلاثة أنواع:

الأول وهو الإفراد، ويسمى المحرم به مفردًا وهو أن يهل بالحج مفردا عن العمرة.

والثانى وهو القران، ويسمى المحرم به قارنا وهو أن يحرم بالحج والعمرة معا أو يحرم بالحج قبل الشروع فى طواف العمرة وعليه هدى إن كان من غير أهل مكة.

والثالث وهو التمتع، ويسمى المحرم به متمتعًا وهو أن يحرم بالمعمرة فى أشهر الحج من ميقات بلده، ويدخل مكة ويفرغ من أفعال العمرة، ثم يتحلل بعد الفراغ من العمرة ويحل له كل ما كان محظورًا عليه بسبب الإحرام، ثم ينشئ الحج من مكة ويحرم للحج وعليه هدي لتمتعه إن كان من غير أهل مكة.

وقالت دار الإفتاء "إذا كان الحاج متمتعًا قصر شعره وتحلل من إحرامه، وانتظر قدوم يوم التروية، أما القارن والمفرد فهما على إحرامهما إن قدما مكة قبل يوم التروية ويطوف القارن والمفرد طواف القدوم تحية للبيت الحرام ولهما أن يسعيا بين الصفا والمرة وهذا السعى من أركان الحج، ولهما أن يؤخرا السعى إلى طواف الإفاضة ويظلا على إحرامهما.
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