الأمم المتحدة: الحرب في اليمن "قابلة للحل بشكل كبير"
الثلاثاء 23/يوليه/2019 - 04:00 م
ترجمة: دينا الشريف
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قال "مارتن جريفيث"، مبعوث الامم المتحدة اليوم الثلاثاء إن الحرب في اليمن يمكن وقفها لان الاطراف المتحاربة والتوافق السياسي الدولي يدعمان اتفاق سلام للامم المتحدة تم التوصل اليه في ستوكهولم في ديسمبر كانون الاول الماضي.
وقال "غريفيث" للصحفيين في جنيف: "أعتقد أن هذه الحرب في اليمن قابلة للحل بشكل كبير". مضيفًا: "يواصل الطرفان الإصرار على أنهما يريدان حلًا سياسيًا والحل العسكري غير متاح، ويظلان ملتزمين باتفاق استكهولم بجميع جوانبه المختلفة."
وقال "غريفيث" للصحفيين في جنيف: "أعتقد أن هذه الحرب في اليمن قابلة للحل بشكل كبير". مضيفًا: "يواصل الطرفان الإصرار على أنهما يريدان حلًا سياسيًا والحل العسكري غير متاح، ويظلان ملتزمين باتفاق استكهولم بجميع جوانبه المختلفة."
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