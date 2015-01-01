دار الإفتاء توضح الطريقة الصحيحة لأداء مناسك الحج

أوضحت دار الإفتاء المصرية الطريقة الصحيحة لأداء مناسك الحج، عبر صفحتها بمواقع التواصل الإجتماعي فيسبوك"، وهذا مع اقتراب موسم حج 2019.





وأعلنت الدار أن مناسك الحج هي الإحرام من الميقات، ثم دخول الكعبة، ويقوم الحجاج بطواف الركن، فيطوفوا سبعة أشواط بدءًا من الحجر الأسود، بحيث يكون البيت عن يسارهم وكلما وصلوا إلى الحجر الأسود قاموا بتقبيله إن تيسر لهم ذلك أو أشاروا إليه.



