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دار الإفتاء توضح الطريقة الصحيحة لأداء مناسك الحج

الثلاثاء 23/يوليه/2019 - 03:49 م
دار الإفتاء توضح الطريقة الصحيحة لأداء مناسك الحج
موسم الحج 2019
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أوضحت دار الإفتاء المصرية الطريقة الصحيحة لأداء مناسك الحج، عبر صفحتها بمواقع التواصل الإجتماعي فيسبوك"، وهذا مع اقتراب موسم حج 2019.

وأعلنت الدار أن مناسك الحج  هي الإحرام من الميقات، ثم دخول الكعبة، ويقوم الحجاج بطواف الركن، فيطوفوا سبعة أشواط بدءًا من الحجر الأسود، بحيث يكون البيت عن يسارهم وكلما وصلوا إلى الحجر الأسود قاموا بتقبيله إن تيسر لهم ذلك أو أشاروا إليه.

وقالت دار الإفتاء إنه على الحاج السعي  بين الصفا والمرة فإذا سعى حلق المعتمر شعره أو قصر وتحلل من إحرامه، وهذه هي أعمال العمرة.
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