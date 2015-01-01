المقاولون العرب يمنع لاعبيه من الحديث قبل مواجهة الأهلي

أصدر الجهاز الفني لفريق المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس فرمان بمنع اللاعبين من الحديث قبل مواجهة الأهلي غداً، المؤجلة من الاسبوع الثالث والثلاثين للدوري.





ورفض النحاس عدم الحديث أو التعليق حول شائعة التفويت مفضلا أن يكون الرد العملي مت داخل المستطيل الاخضر.





يذكر أت فريق المقاولون العرب سبق له الفوز على الأهلي في مباراة الدور الأول تحت قيادة عماد النحاس رغم شدة منافسة الأحمر منذ البداية علي الصدارة بعد تعثرة في أول الدوري في الوقت الذي شهد تفوق واضح للزمالك وبيراميدز علي الصدارة لدرجة جعلت البعض يحصر توقعهم علي كلا الفريقين للفوز بالدرع.



