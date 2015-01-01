"مشروعك" تمول 9 آلاف مشروع.. وتوفر 11 ألف فرصة عمل ببني سويف

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أكد المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، اليوم الثلاثاء، أن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والمحلية "مشروعك" والذي تنفذه وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع المحافظات يساهم بشكل كبير في دفع جهود بني سويف في مجال توفير فرص العمل ودعم المشروعات الإنتاجية، في إطار خطة الدولة التي تنفذها الحكومة من خلال العديد من الإجراءات والمبادرات المتنوعة التي أثبتت نجاحها.



وأشار المحافظ، في بيان له، إلى أنه من خلال "مشروعك " تم تمويل 8573 مشروع بقيمة 625 مليون جنيه، والتي وفرت ما يقارب من 11 ألف فرصة عمل في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والخدمية، وذلك منذ تنفيذ المشروع في 2015، وحتى اليوم، فيما يجري حاليا دراسة 304 طلب تمويل بقيمة 144.9مليون جنيه.



وأضاف المحافظ، أن أهم ماتم مراعاته عند توفير القروض للراغبين من أصحاب المشروعات الصغيرة أوالراغبين في اقامة مشروعات جديدة، أن تكون الأولوية في التمويل للمشروعات التي تعمل في القطاعات والأنشطة الإنتاجية والصناعية لتحقيق أعلى سلسلة من القيمة المضافة وتوفير فرص عمل أكثر فضلا عن العوائد التي تعود على الاقتصاد القومي من دخل تشجيع ودعم الإنتاج والمنتج المحلي.



وأكد المحافظ، على تم تكوين منظومة عمل لدعم المشروعات الإنتاجية وتوفير فرص عمل، وبالفعل ظهرت لها نتائج على أرض الواقع مثل إقامة 10 منافذ بيع للسلع بالوحدات القروية لتوفر فرص عمل للشباب القروي وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة ضمن خطة لتعميم المنافذ على مستوى كل القرى عبر مراحل وبرنامج زمنى بالتعاون مع الجهات ذات الصلة من جهاز تنمية المشروعات والبنوك لمساعدة المواطنين في توفير البضائع لهذه الأكشاك.



جاء ذلك خلال إستعراض المحافظ للتقرير الدوري الذي تعده نهى محمد مدير مشروعك على مستوى المحافظة، وسامح ماهر، مساعد مدير مشروعك على مستوى الوحدات المحلية،حيث يتم التقدم للحصول على القروض يتم من خلال مقرات المشروع بالمراكز السبعة "الشباك الواحد" ويتم تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بتطوير وتوسيع نشاط المشروعات القائمة.



ويتم تطبيق مبادرة البنك المركزي للشركات والمنشآت الصغيرة والصغيرة جدا بسعر عائد 5% "عائد بسيط ومتناقص" لمن تنطبق عليهم الشروط "عدا المشروعات التجارية" في حين تكون الفائدة 10.5% للقروض "أكبر من 25 ألف جنيه من خلال بنك مصر" و16% للقروض "أقل من 25 ألف جنيه" وكذا الحصول على الترخيص المؤقت للمشروع عند الطلب.

