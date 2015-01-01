السعودية تحث المجتمع الدولي على ردع اضطرابات التجارة البحرية

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قالت المملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء، إن اعتراض إيران للسفن التجارية بما في ذلك الاستيلاء على ناقلة بريطانية في مياه الخليج يعد انتهاكا للقانون الدولي وحثت المجتمع الدولي على ردع مثل هذه الأعمال.



وقال مجلس الوزراء السعودي في بيان نشر على وسائل الإعلام الحكومية "أي تعطيل لحرية النقل البحري الدولي يعتبر انتهاكًا للقانون الدولي ويجب على المجتمع الدولي أن يفعل ما هو ضروري لرفضه وردعه".



وقالت إيران يوم الجمعة إنها استولت على ناقلة "ستينا إمبيرو" البريطانية التي كانت متجهة إلى ميناء في المملكة العربية السعودية وغيرت مسارها فجأة بعد عبورها عبر مضيق هرمز عند مصب الخليج.



ووصفت بريطانيا عملية الاستيلاء على أنها "قرصنة دولة" ودعت إلى مهمة بحرية بقيادة أوروبية لضمان سلامة النقل البحري عبر أهم شريان نفط في العالم.



