تعرف على فرص الزمالك للتتويج بالدوري

يلتقي غدًا نادي الزمالك مع نظيره الإسماعيلي في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءًا بتوقيت السعودية في لقاء مهم للغاية وفي نفس التوقيت يلتقي الأهلي مع المقاولون العرب في ملعب برج العرب بالإسكندرية.





ويقدم لكم موقع "الفجر الرياضي" حظوظ الفارس الأبيض للتتويج بلقب الدوري المصري:





السيناريو الأول هو تعادل نادي الأهلي مع فريق المقاولون العرب وفوز القلعة البيضاء على الإسماعيلي والأهلي في مباراة القمة.





السيناريو الثاني هو خسارة النادي الأهلي من المقاولون العرب وفوز الفارس الأبيض على الإسماعيلي والأهلي أيضًا.





في حالة فوز النادي الأهلي على المقاولون العرب أو تعثر نادي الزمالك أمام الإسماعيلي سواء بالتعادل أو الخسارة يتوج المارد الأحمر بلقب الدوري المصري الممتاز رسميًا.



