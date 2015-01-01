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زيادة أعداد سيارات نقل النفايات الطبية في قنا بتكلفة 608 آلاف جنيه

الثلاثاء 23/يوليه/2019 - 03:44 م
زيادة أعداد سيارات نقل النفايات الطبية في قنا بتكلفة 608 آلاف جنيه
المحافظ
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بسام عبدالحميد
 
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قال اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ قنا، إنه تم وصول سيارة مجهزة ومكيفة لنقل النفايات الطبية الخطرة بقيمة 608 الف و500 جنيه.

وأشار محافظ قنا، إلى أن إجمالي عدد سيارات نقل النفايات الخطرة بمديرية الصحة 10 سيارات موزعة على الإدارات الصحية بالمحافظة وذلك للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وأكد محافظ قنا أنها تعد إضافة هامة لمنظومة الصحة بالمحافظة وذلك في إطار حرص المحافظة على كافة الخدمات الطبية اللازمة للمرضى من أبناء قنا.
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