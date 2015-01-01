محافظ البحر الأحمر يلتقي ممثلي منظمة العمل الدولية لمناقشة تنظيم ملتقى توظيف للشباب صور)

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التقى عصر اليوم، اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، الأستاذة عزة قنديل مديرة مشروع وظائف لائقة للشباب مصر التابع لمنظمة العمل الدولية وممثلي المنظمة بديوان عام المحافظة، لمناقشة الترتيبات الخاصة والاستعدادات لتنظيم ملتقى توظيف للشباب بمدينة الغردقة.



وخلال الاجتماع أشار عبدالله إلي أهمية إقامة هذا الملتقى على أراضي البحر الأحمر موضحًا أن الهدف من هذا الملتقى هو توفير فرص عمل للشباب والمساهمة في حل مشكلة البطالة، وعرض كافة الوظائف المتاحة في القطاع الخاص لتوفير حياة كريمة مناسبة للشباب واستغلال طاقاتهم فيما يفيد المجتمع.



ومن جانبه أكد المحافظ علي أهمية نشر جميع الوظائف في كافة مدن المحافظة قبل بداية الملتقي، مشيرا إلي ضرورة تغيير ثقافة الخريجين من إنتظار الوظائف وتوجيهها الي القطاع الخاص بما يتفق مع مؤهلاتهم، مشددا على ضرورة عرض الوظائف المتاحة في البوابات الحكومية وشاشات العرض قبل بداية الملتقي.



وأفاد عبد الله أن فتح الباب لأي فرصة عمل أمام الشباب هي بمثابة باب استقرار للأسرة مؤكدًا على ضرورة التنويع في كافة الوظائف المقدمة في الملتقى لجذب أكبر عدد من الخريجين وزيادة إقبال الشباب علي تلك الوظائف.



جدير بالذكر أن هذا الملتقى ينظمه مشروع وظائف لائقة للشباب التابع لمنظمة العمل الدولية بالتعاون مع محافظة البحر الأحمر ووزارة القوي ووزارة الشباب والرياضة ويتيح أكتر من ١٦٠٠ وظيفة، ويشارك فيه العديد من المؤسسات والشركات والفنادق السياحية، وعارضين لخدمات التوظيف وتمويل للمشروعات الصغيرة، وذلك يوم ٢٧ يوليو القادم من الحادية عشر صباحا بالصالة المغطاة بالغردقة.

