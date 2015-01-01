خاص.. العميد يستطلع رأي المحمدي للعب في بيراميدز

دخل مسؤولي نادي بيراميدز سبورت، في مفاوضات جادة للتعاقد مع باهر المحمدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية.





وعلم "الفجر الرياضي" أن المحمدي، تلقى مكالمة من أحمد حسن المشرف على الكرة، خلال الساعات الماضية لاستطلاع رأيه، حول اللعب ضمن صفوف الفريق بالموسم المقبل.



