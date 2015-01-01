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خاص.. العميد يستطلع رأي المحمدي للعب في بيراميدز

الثلاثاء 23/يوليه/2019 - 03:39 م
خاص.. العميد يستطلع رأي المحمدي للعب في بيراميدز
احمد حسن
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محمد الصو
 
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دخل مسؤولي نادي بيراميدز سبورت، في مفاوضات جادة للتعاقد مع باهر المحمدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية.


وعلم "الفجر الرياضي" أن المحمدي، تلقى مكالمة من أحمد حسن المشرف على الكرة، خلال الساعات الماضية لاستطلاع رأيه، حول اللعب ضمن صفوف الفريق بالموسم المقبل.


وأبدى المحمدي، مرونة في المفاوضات وترحيبه بإرتداء قميص بيراميدز بداية من الموسم المقبل، لرغبته في المشاركة بالبطولات الإفريقية.


ويأتي مفاوضات بيراميدز مع باهر، بأوامر من الفرنسي سبيستيان ديسابر المدير الفني، والذي أشرف على تدريب اللاعب حينما كان مدربا للدراويش، ورغبته في تدعيم صفوفه بصفقات قوية قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.

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المزيد عن: بيراميدز باهر المحمدي احمد حسن
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