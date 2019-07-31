منح دراسية بالجامعة الألمانية بالقاهرة لأوائل الثانوية العامة بالفيوم



كلية الهندسة وتكنولوجيا الإعلام، وكلية الصيدلة والتكنولوجيا الحيوية، وكلية هندسة وتكنولوجيا المعلومات، وكلية تكنولوجيا الإدارة، وكلية العلوم التطبيقية والفنون "برامج التصميم"، وكلية الهندسة وعلوم المواد (برنامج الهندسة المدنية، برنامج الهندسة المعمارية).



يذكر أن شروط المنحة أن يكون الطالب مصري الجنسية مسجلًا في الصف الثالث الثانوي في إحدي المدارس المصرية الحكومية بالمحافظات 20182019، وأن لا يكون منقولًا أو حاصلًا على الثانوية العامة فى سنوات سابقة، وأن يكون متميزًا أكاديميًا ومن بين العشرة الأوائل علي مستوي محافظته، على أن تختار الجامعة أفضل اثنين من بين المتقدمين من كل محافظة بناءً على مجموع الثانوية العامة، شريطة اجتياز اختبارات القبول بالجامعة واختبار القدرات الخاصة بكلية العلوم التطبيقية والفنون، أو برنامج الهندسة المعمارية في حالة اختيار الطلاب لهذه البرامج الدراسية، والاختبارات الخاصة بكلية الحقوق والدراسات القانونية فى حالة اختيار الكلية.



وحددت الجامعة يوم 31/7/2019 كآخر موعد للتقدم لمكتب القبول بالجامعة واستيفاء الأوراق المطلوبة، وعلى الراغبين فى التقدم للمنحة التواصل مع مديرية التربية والتعليم والإدارات التعليمية التابعين لها، لمعرفة الشروط والأوراق المطلوبة.

صرح اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، بأن الجامعة الألمانية بالقاهرة فى إطار تنفيذ برنامجها لأوائل المحافظات، بهدف تكافؤ الفرص بين محافظات الجمهورية، سوف تقدم الجامعة منح مجانية بالكامل لأوائل الثانوية العامة بالفيوم، بداية من رسوم التقدم للقبول وحتي الحصول على درجة البكالوريوس، كما تشمل المنحة أيضًا السكن للمقيمين خارج القاهرة، ومصروف شهرى والكتب والأدوات الدراسية، علمًا بأن لغة التدريبس بالجامعة هى اللغة الإنجليزية، وذلك فى إحدي التخصصات الآتية: