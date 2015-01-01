رئيس مطار القاهرة يجتمع مع "الخطوط السعودية" لتسهيل إجراءات الحج

عقد رئيس شركة مطار القاهرة الدولي المهندس أحمد فوزي، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مع ممثلي محطة الخطوط السعودية بالمطار؛ لمناقشة ترتيبات استقبال وسفر حجاج بيت الله، وتقديم كافة أوجه الرعاية وتسهيل إجراءات سفرهم.





وأضاف فوزي، أنه تم الاتفاق على تسيير الرحلات المنتظمة للشركة من مبنى الركاب رقم 2 بالمطار، بالإضافة إلي تسيير رحلات إضافية من مبنى الركاب رقم 1 بالمطار، بإلاضافة إلى توفير عدد كبير من المنسقين لاستقبال الحجاج وإرشادهم إلى أماكن سفرهم الصحيحة سواء على الرحلات المنتظمة أو الإضافية؛ لتسهيل إجراءات سفرهم دون معاناة.





وأشار إلى أنه تم توفير وتركيب عدد كبير من العلامات الإرشادية داخل حيز المطار لتوجيه الحجاج، بالإضافة إلى توفير خدمات التنقل بين صالات مطار القاهرة من خلال القطار الآلي أو الأتوبيسات (شاتل باص)؛ للعمل على راحة المسافرين.





وأوضح فوزي أن الشركة القابضة للمطارات وقعت بروتوكول تعاون مع الأكاديمية العربية لتدريب الطلاب داخل المطار على خدمة حجاج بيت الله الحرام، مشيرا إلى أنه تمت دراسة سلبيات المواسم السابقة لتداركها خلال الموسم الجاري، وتم تجهيز منطقة مخصصة لاستقبال حقائب الحجاج تحسبا لحدوث أزمة تخلف للحقائب لسهولة التعرف عليها.