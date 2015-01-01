"المتفائل" لـ سهر الصايغ على المسرح القومي.. الجمعة

يفتتح الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، العرض المسرحي الجديد "المتفائل" من إنتاج فرقة المسرح القومي التابعة للبيت الفني للمسرح، وذلك الجمعة المقبل الموافق ٢٦ يوليو الجاري في تمام التاسعة مساء على المسرح القومي بالعتبة.

تدور أحداث العرض حول شخص حارب كل المشاكل والأمراض الموجودة فى مجتمعه للوصول إلى هدفه من خلال صفة التفاؤل.

"المتفائل" بطولة سهر الصايغ، أحمد صيام، يوسف إسماعيل، آيات مجدي، تامر الكاشف، أمجد الحجار، زكريا معروف، المطرب مصطفى سامي ومجموعة من شباب المسرح القومى، موسيقى وألحان هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، إضاءة أبو بكر الشريف، مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، أشعار طارق على، عن رواية للكاتب كانديد فولتير، إعداد وإخراج إسلام إمام.