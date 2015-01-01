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السعودية تدين هدم منازل الفلسطينيين بالقدس المحتلة

الثلاثاء 23/يوليه/2019 - 03:29 م
السعودية تدين هدم منازل الفلسطينيين بالقدس المحتلة
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شدد مجلس الوزراء السعودي، على أن أي مساس بحرية الملاحة البحرية الدولية يعد انتهاكاً للقانون الدولي يجب على المجتمع الدولي اتخاذ مايلزم لرفضه وردعه.

وأدان مجلس الوزراء السعودي قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهدم عشرات المنازل في منطقة وادي الحمص ببلدة صور باهر شرق القدس، وذلك حسبما أفادت قناة "العربية"، في نبأ عاجل لها.

وكانت سلطات الاحتلال قد أعلنت أنه تم الدفع بـ900 عنصرا من أفراد الشرطة والجنود إلى منطقة واد الحمص وعشرات الآليات العسكرية و"البلدوزرات" لتنفيذ أكبر عملية هدم جماعي في القدس، بحجة قرب البنايات من جدار الضم والتوسع العنصري.
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