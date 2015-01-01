الرجاء المغربي يكشف حقيقة تعاقده الرسمي مع نجمي الزمالك والأهلي
أكد السيد "سعيد وهبي" المتحدث الرسمي بإسم نادي الرجاء المغربي، بأن النادي لا يفكر على الإطلاق في الحصول على خدمات اللاعب الدولي المغربي "خالد بوطيب" مهاجم نادي الزمالك المصري في الوقت الحالي.
وخلال تصريحات لبرنامج "إلعبها صح" والذي يذاع على شاشة تايم سبورت، قال سعيد وهبي: " خالد بوطيب لاعب الزمالك غير مؤهل لارتداء شعار الرجاء المغربي في الفترة المقبلة، ونحن نفكر فقط في ضم زميله في الزمالك حميد أحداد".
وأشار "وهبي" في تصريحاته إلى كون إدارة الرجاء المغربي قد وصلت إلى مراحل متقدمة في مفاوضات الحصول على "حميد أحداد"، ومن المتوقع بأن تحدث الصفقة في سوق الإنتقالات الصيفية الحالي، والذي يغلق أبوابه نهاية شهر أغسطس المقبل".
وختم المتحدث بإسم نادي الرجاء المغربي تصريحاته، قائلًا، بأن النادي لا يفكر كذلك في الحصول على خدمات لاعب ومهاجم الأهلي "وليد أزارو"، وذلكب سبب قمية اللاعب المالية الكبيرة، وهذا بالإضافة إلى رغبة اللاعب في خوض تجربة إخترافية في أوروبا في الفترة المقبلة.
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