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أحمد ياسر ريان يعتذر لجمهور الزمالك

الثلاثاء 23/يوليه/2019 - 02:35 م
أحمد ياسر ريان يعتذر لجمهور الزمالك
الزمالك والجونة
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أسماء فايز
 
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تقدم أحمد ياسر ريان ، لاعب الجونة ، باعتذار لجماهير الكرة المصرية ونادى الزمالك ، عما بدر منه فى المباراة التى جمعت الفريقين الأحد الماضي

وكتب أحمد ياسر ريان عبر صفحتة الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر": " أعتذر لجمهور الكرة المصرية وجمهور نادى الزمالك ، وأؤكد أن الأمر لا يتعدى كونه حماس ونرفزه ملعب".

يذكر أن نادى الجونة تعادل مع الزمالك بهدفين لكل فريق فى المباراة التى جمعتهما بالغردقة فى الجولة آل 33 من الدوري الممتاز.

أحمد ياسر ريان يعتذر لجمهور الزمالك
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