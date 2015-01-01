خطوات الحصول على مكياج ترابي هادئ يوم حفل الزفاف

طريقة عمل مكياج عروس بألوان ترابية خاص بالمحجبات لإطلالة هادئة يوم حفل زفافك:





1- بشرة نظيفة ومرطّبة قبل المكياج

استعيني بقناع الطين الوردي العضوي بخلاصات نباتية 100% خال من البارابين ومن العطور، يبدو مناسبا لكل أنواع البشرة، بما فيها البشرة الحسّاسة، ينقيها بعمق ويعزز من تألق الظلال ومن توهجها.





2- رسم الحواجب

في الخطوة التالية، يمكنك تهذيب الحواجب وتمشيطها ثم ملء الفراغات بين الزغب، وتعزيز مظهر شكلها وقوسها النهائي.





3- ظلال العيون

مرري الظلال الترابية على الجفينين العلويين. استعيني بالنغمات المشمشية على كامل الجفن المتحرك والثابت، ثم الظلال البنية الداكنة على الزوايا الخارجية بشكل مجنح وممدود لتعزيز شكل العينين ومنحهما الشكل اللوزي المثالي.





4- رموش اصطناعية

ألصقي شريط الرموش الاصطناعية لتوسيع العينين ومنح الرموش المظهر الكثيف والطويل.





5- توحيد السحنة

امسحي قناع الطين من على البشرة ثم وزعي البرايمر أو المتسحضر التمهيدي على كامل السحنة واختاري نوعية فاونديشن مضيئة للبشرة Brightening Foundation واستخدمي إسفنجة بيوتيه بليندر ثم وزعي البلاشر الوردي الذهبي على كامل الوجنتين لتألق وتوهج واضحين ولافتين.





6- كونسلير تحت العينين

لمزيد من الجاذبية، وزّعي الآن الكونسيلر على منطقة تحت العينين لمنحها مزيداً من الإشراقة والإضاءة، ثم انثري البودرة الحرّة على كامل البشرة بعيداً عن الوجنيتن، لترصيع وتثبيت كامل خطوات الفاونديشن والأساس السائل على السحنة.





7- الهايلايتر الذهبي

أبرزي ملامح الوجه بإتقان شديد واعتمدي التدرجات الترابية المتناغمة التي تزيد من إشراقة البشرة والعينين. استعيني بباليت الهايلايتر الذهبي لإضاءة المنطقة فوق تفاحتي الوجنتين وأعلى الحاجبين وأسفلهما، وعلى الزاوية الخارجية فقط، مع وضع القليل منه فوق الشفة العليا ومنتصف الجبين وزاويتي العينين الداخليتين.





8- مكياج الشفاه

حددي الآن الشفاه بقلم الكونتور ثم وزعي الروج البني المطفأ بلون الشفاه الطبيعي، واختاري لون الغلوس المشمشي بدرجة نيود ليتناغم مع باقي ألوان البشرة والعينين الترابية.