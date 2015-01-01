بـ"السكين".. بائع متجول يذبح عامل بصيدلية لسرقة "أقراص مخدرة" بالبحيرة

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف غموض وملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الدلنجات بمديرية أمن البحيرة بالعثور على جثة (عامل بصيدلية، مُقيم قرية قمحة دائرة المركز) داخل الصيدلية عمله الكائنه بذات القرية وبها جروح طعنية بالرقبة.





وتم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة (بائع ملابس متجول، سن 29، مُقيم دائرة مركز شرطة أطفيح بالجيزة).





وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث الجيزة وأمكن ضبطه بدائرة مركز شرطة أطفيح، وبمواجهته اعترف تفصيلياً بارتكابه الواقعة بدافع سرقة بعض الأقراص المخدرة وقرر بسابقة تردده على الصيدلية محل عمل المجني عليه إبان عمله بتجارة الملابس بمدينة الدلنجات، وبتاريخ الواقعة توجه للصيدلية وطلب من المجني عليه بعض الأقراص المخدرة دون سداد ثمنها، ولدى رفضه باغته بعدة طعنات بسكين كانت بحوزته فأحدث إصابته التي أودت بحياته واستولى على كمية من الأقراص المخدرة، وأضاف بتخلصه من الأداة المستخدمة بإلقائها بأحد المجاري المائية.



