جوجل قد تدفع 11 مليون دولار لحل قضايا عدم قبول المتقدمين للوظائف بسبب السن

منذ 2015 وجوجل تواجه مئات القضايا بسبب أشخاص قالوا أن الشركة لم تقبلهم في وظائفها بسبب العمر.





بعد قضايا كثيرة استمرت من 2015، قررت جوجل دفع 11$ مليونًا كتعويض لما يقارب 227 شخص ادعوا أن الشركة لم تقم بتوظيفهم عند تقديم طلباتهم بسبب عمرهم، حيث سبق وأن رفع هؤلاء قضايا على الشركة منذ 2015 لتقرر أخيرًا تعويضهم عن الأمر وغالبًا لأنها وجدت نفسها في موقف محرج بسبب صحة ادعائهم.





وعلى الرغم من أن الشركة قررت دفع تلك التعويضات، إلا أن الأمر منوط بموافقة القاضي الموكل بالقضية من أجل إتمام الأمر.





على الجهة الأخرى، قالت جوجل أنها ستقوم بتدريب موظفيها ومدراءها لتجنب أي مشاكل مشابهة مبنية على العمر في المستقبل.





كان مهندس الحاسوب روبرت هيث هو أول من ذهب لمقاضاة جوجل في 2015، حيث تقدم للحصول على وظيفة وأخبره المدير أنه مثالي لشغل المنصب، لكن لاحقًا أثناء محادثته على الهاتف مع أحد مهندسي الشركة قال الموظف كلمة “Byte” والتي بحسب هيث كانت تعبر عن عمره، ليقوم برفع قضية ضد الشركة بعد عدم قبوله.





فيما قالت شيريل فيليكس الأخرى، أن الشركة قابلتها 4 مرات لنفس الوظيفة لكنها لم تحصل عليها وفي إحدى المرات طلبت منها إرفاق سيرة ذاتية جديدة مع وجود تواريخ تخرجها من الجامعة ليتسنى لهم معرفة عمرها الحقيقي.





وتجدر الإشارة أن جوجل قامت بحل قضيتها مع روبرت هيث في ديسمبر الماضي، لكن باقي الأشخاص استمروا بمساعيهم للحصول على تعويضات.



