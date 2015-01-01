ترامب مهنئا جونسون: سيكون عظيما

هنأ الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بوريس جونسون بالفوز في انتخابات زعيم حزب المحافظين البريطانيين التي سيتولى بعدها منصب رئيس وزراء المملكة المتحدة.

وقال ترامب، في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في موقع "تويتر": "التهاني لبوريس جونسون بأنه أصبح رئيس وزراء جديدا لبريطانيا. سيكون عظيما (في منصبه)".

واختار حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا، اليوم الثلاثاء، جونسون زعيما جديدا له ليصبح بالتالي رئيسا جديدا لحكومة البلاد، خلفا لتيريزا ماي، التي قدمت استقالتها وسط زيادة الخلافات في المملكة المتحدة حول طرق انسحابها من الاتحاد الأوروبي.

وفاز جونسون، الذي سبق أن تولى منصب وزير الخارجية البريطاني، أمام منافسه الأساسي وزير الخارجية الحالي، جيرمي هانت.

وأعرب ترامب، الذي زار في أوائل يونيو الماضي بريطانيا، علنا عن دعمه لجونسون، الذي يعتبر من أبرز مؤيدي انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.