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أمن الجيزة ينجح في إنهاء خصومة ثأرية بين 3 عائلات في الصف

الثلاثاء 23/يوليه/2019 - 02:28 م
أمن الجيزة ينجح في إنهاء خصومة ثأرية بين 3 عائلات في الصف
أرشيفية
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إيمان عبد العاطي
 
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نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بإشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لمديرية الأمن، في عقد جلسة صلح لإنهاء الخصومات الثأرية بين ثلاث عائلات بدائرة مركز شرطة الصف.

وعقدت الجلسة في حضور عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية وأعضاء لجنة المصالحات، وكبار رؤوس العائلات، حيث تم التوفيق والصلح بين أطراف العائلات، وأقروا جميعًا بالصلح النهائى وتعهد كلٌ منهم بعدم التعرض للآخر
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