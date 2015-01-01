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السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بطنطا دون وجود إصابات

الثلاثاء 23/يوليه/2019 - 02:25 م
السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بطنطا دون وجود إصابات
إخماد الحريق
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أيمن يحيي
 
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تمكنت الحماية المدنية بالغربية، اليوم الثلاثاء، من السيطرة على حريق، نشب دلخل شقة سكنية، بدائرة قسم أول طنطا، بسبب ماس كهربائى، دون خسائر فى الأرواح.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء إيهاب عبد الحميد مدير الحماية المدنية بطنطا، بإندلاع حريق داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم أول طنطا، وانتقلت سيارات الإطفاء، وسيارة غاز، وتم فصل الكهرباء، والسيطرة على الحريق.

وتبين من الفحص المبدئي أن ماس كهربائى وراء الحريق، دون حدوث خسائر بشرية، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتجرى شئونه.
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