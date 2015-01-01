"مصر الخير" تشارك بمنتجات متطورة للغارمين في أكبر معارض الساحل الشمالي "صور"



فيما أوضحت سهير عِوَض رئيس برنامج الغارمين بمؤسسة مصر الخير أنه تم وضع رؤية مختلفة لتطوير المنتجات وتسويقها في إطار خطة طموحة للتمكين الإقتصادي وإطلاق منتجات ذات جودة عالية من ناحية الخامات والمنسوجات والتي ساعدت فيها الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الإجتماعي ودعمها لمنتجاتنا بخامات الحرير.



ولفتت إلى أنه يتم التطلع إلى وضع خطة للتمكين الشامل لحياة هؤلاء الأسر من الناحية الإجتماعية والصحية والتعليمية لأولادهم ودعمهم في مراحل التعليم لسد فجوة الجهل والأمية التي يعانون منها، وفتح باب جديد في حياة هؤلاء الأسر سواء الغارمين او الأسر الأكثر احتياجًا.



وأضافت "سهير" أنه يتم الاستعداد حاليًا لإنشاء مراكز للتدريب علي صناعة السجاد والحرف اليدوية لإعطاء شهادة خبرة معتمدة تكون بمثابة شهادة تساعدة علي العمل سواء في مصانع مصر الخير أو أي مصانع وورش أخرى في المحافظات.



وأضافت أنه تم تنفيذ سجاد من الحرير على أعلى مستوي والتصميمات الحديثة وتطوير المنتجات لتصبح منافس قوي في السوق المصرية وخارجها، حيث تم الإتفاق مع كبري الشركات المتخصصة في التصاميم والتسويق للخروج بمنتجاتنا لتصبح علامة تجارية شهيرة.