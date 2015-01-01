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مفاجأة| استبعاد نجم الزمالك من قائمة الفريق أمام الإسماعيلي

الثلاثاء 23/يوليه/2019 - 02:18 م
مفاجأة| استبعاد نجم الزمالك من قائمة الفريق أمام الإسماعيلي
خالد بوطيب
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هاني عصام
 
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قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك استبعاد المغربي خالد بوطيب مهاجم الفريق من قائمته لمباراة الإسماعيلي المقرر لها غدًا الأربعاء ضمن منافسات بطولة الدوري.


وجاء قرار الجهاز الفني بسبب عدم جاهزية اللاعب من الناحية الطبية واستمرار إصابته وهو ما دفعه لإراحته حتى لا تتفاقم الإصابة بعدما كان ينوي الدفع به منذ البداية لتدعيم خط الهجوم.


وكان الزمالك قد تعادل مع الجونة بهدف لمثله في الجولة الماضية من عمر بطولة الدوري لتتقلص الفرص في التتويج بالمسابقة خلال الموسم الجاري.


وكان عمر السعيد قد ظهر بمستوى ضعيف في مباراة الجونة الماضية وقام الجهاز الفني بإستبداله في الشوط الثاني لتراجع الأداء.

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