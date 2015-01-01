محافظ الإسكندرية ورئيس جهاز حماية المستهلك يتفقدان سيارات الضبطية القضائية للجهاز

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تفقد اليوم الثلاثاء الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية واللواء دكتور راضي عبد المعطي رئيس جهاز حماية المستهلك عقب انتهاء الندوة التوعوية التي أقيمت بديوان عام المحافظة تحت عنوان " دور الدولة في حماية المستهلك"، سيارات الضبطية القضائية لجهاز حماية المستهلك، والتي وصلت المحافظة ضمن قافلة الجهاز التي استمرت على مدار يومي ٢١ و٢٢ يوليو الجاري، وذلك بحضور أحمد جمال نائب المحافظ، اللواء أحمد بسيوني سكرتير عام المحافظة، اللواء محمد عبد الوهاب السكرتير العام المساعد، أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، وبعض أعضاء مجلس النواب.



وتفقد الحضور موكب سيارات الضبطية القضائية، والتي تهدف إلى الحفاظ على حقوق المستهلك وصون مصلحة وتلقي شكاوى المستهلكين والتحقيق فيها، والتأكد من إلزام التجار بالإعلان عن الأسعار وإصدار الفواتير للمستهلكين باللغة العربية، والتأكد من توافر قواعد الصحة والسلامة للمنتجات المعروضة وضمانها للمستهلك، ومطابقتها للمواصفات القياسية، والتصدي للإعلانات المضللة والمسابقات الخادعة، مكافحة مراكز الصيانة الوهمية، ومكافحة السلع المهربة والمقلدة ومجهولة المصدر.



وأشاد "قنصوة" على هذه التجربة لجهاز حماية المستهلك، ووجود آليات غير تقلدية لحل مشاكل المواطنين ومواجهه جشع بعض التجار، مؤكدا أن تلك التجربة تساهم بشكل كبير في سرعة حل مشكلات المستهلكين، وطمأنتهم، وتحذير التجار من التلاعب بالأسعار، وتكثيف الحملات الرقابية وضبط أى شخص يتلاعب فى المنتجات المطروحة للمواطنين.



ويذكر أن سيارات الضبطية القضائية هي عبارة عن مجموعة سيارات مجهزة يستخدمها العاملون بالجهاز ممن لديهم صفة الضبطية القضائية للمرور على الأسواق بشكل مستمر، حيث تعمل هذه السيارات وفق منظومة عمل متكاملة تبدأ من قيام المواطن بتقدم شكوى لجهاز حماية المستهلك من خلال الخط الساخن للجهاز "19588" أو رقم الواتس اب " المواطن رقيب " 01281661880 "ليقوم الجهاز بالتواصل مع الموظفين الذين يستقلون هذه السيارات حتى تتوجه أقرب سيارة تتواجد فى المنطقة التى توجد فيها الجهه المشكو فى حقها، للعمل على حل هذه الشكوى وإعادة حقوق المواطن بعد الـتأكد من شكواه.

