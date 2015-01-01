ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

إحياء ذكرى ثورة يوليو أمام ضريح عبد الناصر (صور)

الثلاثاء 23/يوليه/2019 - 02:17 م
إحياء ذكرى ثورة يوليو أمام ضريح عبد الناصر (صور)
Advertisements
طباعة
تصوير: ولاء غنيم
 
Advertisements
زار المهندس عبد الحكيم عبد الناصر وعدد من المشاهير والمواطنين والشخصيات العامة ومحبي الرئيس الراحل جمال عبد الناصر لزيارة ضريح الزعيم الراحل، في ذكرى ثورة 23 يوليو، حاملين الورود قارئين الفاتحة وحاملين الصور التي تعبر عن حبهم للزعيم واحتفالهم بالثورة.

ومن الجدير بالذكر أن ضريح الزعيم الراحل عبد الناصر يقع في داخل مسجد كوبري القبة الخيري في منطقة كوبري القبة بالقاهرة، وقد بدأ العمل في المسجد عام 1962، وكانت أرضه مهداة من الدولة لجمعية كوبري القبة الخيرية بإيجار رمزي قدره جنيه واحد سنويًا.

Advertisements
المزيد عن: عبد الحكيم عبد الناصر ضريح عبد الناصر ثورة يوليو اخبار مصر
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات ودية
برشلونة
1
x
12:30
2
تشيلسي