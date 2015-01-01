إحياء ذكرى ثورة يوليو أمام ضريح عبد الناصر (صور)
الثلاثاء 23/يوليه/2019 - 02:17 م
تصوير: ولاء غنيم
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زار المهندس عبد الحكيم عبد الناصر وعدد من المشاهير والمواطنين والشخصيات العامة ومحبي الرئيس الراحل جمال عبد الناصر لزيارة ضريح الزعيم الراحل، في ذكرى ثورة 23 يوليو، حاملين الورود قارئين الفاتحة وحاملين الصور التي تعبر عن حبهم للزعيم واحتفالهم بالثورة.
ومن الجدير بالذكر أن ضريح الزعيم الراحل عبد الناصر يقع في داخل مسجد كوبري القبة الخيري في منطقة كوبري القبة بالقاهرة، وقد بدأ العمل في المسجد عام 1962، وكانت أرضه مهداة من الدولة لجمعية كوبري القبة الخيرية بإيجار رمزي قدره جنيه واحد سنويًا.
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