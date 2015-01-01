إحياء ذكرى ثورة يوليو أمام ضريح عبد الناصر (صور)

زار المهندس عبد الحكيم عبد الناصر وعدد من المشاهير والمواطنين والشخصيات العامة ومحبي الرئيس الراحل جمال عبد الناصر لزيارة ضريح الزعيم الراحل، في ذكرى ثورة 23 يوليو، حاملين الورود قارئين الفاتحة وحاملين الصور التي تعبر عن حبهم للزعيم واحتفالهم بالثورة.



