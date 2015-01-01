الجبلاية تدرس تشكيل لجنة لاختيار مدرب المنتخب
الثلاثاء 23/يوليه/2019 - 02:15 م
محمد الصو
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يدرس مسؤولي الاتحاد المصري لكرة القدم والقائم بأعمالها اللواء ثروت سويلم بشكل مؤقت، تشكيل لجنة فنية من خبراء الكرة المصرية، لاختيار المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، خلال المرحلة المقبلة.
ومن المقرر أن تتكون اللجنة من المدربين السابقين للفراعنة حيث تدرس الجبلاية، تعيين محسن صالح رئيسا لها بالأضافة وجود ضياء السيد من ضمنها، لاختيار مدرب كفء قادر على تخطي المرحلة المقبلة.
وكان المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني السابق، تمت إقالته عقب الخروج من منافسات دور الستة عشر لمسابقة كأس الأمم الإفريقية والتي استضافتها مصر بالفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة في تاريخ البطولة.
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