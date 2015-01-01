هاني محروس يطرح أولى أغنيات ألبوم مصطفى حجاج الجديد (فيديو)

طرح المنتج هاني محروس، أول أغنية من ألبوم المطرب مصطفي حجاج الجديد "هتزهزه" على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" تمهيدًا لطرح الألبوم بشكل كامل خلال الفترة المقبلة.

وتحمل الأغنية عنوان «آه يا حنان»، وهي من كلمات: عنتر هلال، الحان: محمد يحيى، توزيع: توما، هندسة صوتية: هاني محروس، وتم التسجيل والمكساج باستوديو M Sound، وإنتاج: NJ Music | Hany Mahrous.

كان المنتج ومهندس الصوت هاني محروس، طرح بوستر ألبوم النجم مصطفي حجاج، والذي يحمل اسم "هتزهزه".

وتسعي “NJ MUSIC” لتسويق الألبوم بطريقة مبتكرة، حيث قررت الشركة طرح البوستر على مدار ١٠ أسابيع، على أن يتم طرح أغنية كل أسبوع، على أن يكون الثلاثاء المقبل، موعد طرح الأغنية الأولى من الألبوم والتي تحمل اسم "آه يا حنان".

وأكد محروس أن الألبوم استغرق التحضير له ثلاث سنوات، ويتضمن عدد من الأغاني المتنوعة في أفكارها وألحانها وتعاون فيها حجاج مع عدد من الملحنين والشعراء والموزعين منهم أمير محروس وعزيز الشافعي ومحمد يحي وتوما وعنتر هلال وسام عبد المنعم و بلال سرور و مصطفي حسن و أسامة عبد الهادي وياسر نور.