المستشار النمساوي السابق كورز ينتقد آلية توزيع الهجرة الفرنسية الألمانية الجديدة

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انتقد المستشار النمساوي السابق سيباستيان كورز اليوم الثلاثاء "الآلية" الفرنسية الألمانية المقترحة حديثًا لتخصيص اللاجئين والمهاجرين في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.



كما أفادت وكالة الأنباء النمساوية بالتعليقات التي أدلى بها كورز خلال رحلة حالية إلى الولايات المتحدة، حيث قال إن الاقتراح، الذي يهدف إلى توزيع أسرع وأكثر كفاءة، يرسل "إشارة خاطئة" للمهربين والمهاجرين.



وقال إن الخطة الجديدة، التي يقول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنها مدعومة حاليًا من قبل 14 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، ستعني أن "المزيد من الناس سيقومون بهذه الرحلة، وسيكسب المهربون المزيد، وسيغرق المزيد من الناس في البحر الأبيض المتوسط".



وكرر موقفه الثابت منذ فترة طويلة وهو أن آلية التوزيع على مستوى الاتحاد الأوروبي ليست هي الحل لمسألة الهجرة، مشيرا إلى أن العديد من الدول الأعضاء لا ترغب في المشاركة في مثل هذا الترتيب.



كما تم إقالة المستشار السابق من منصبه بتصويت بحجب الثقة على خلفية فضيحة سياسية كبرى في مايو، مع استبدال مجموعته القيادية بحكومة مؤقتة.



ومع ذلك، فإن حزبه يجري الاقتراع حاليًا في صدارة المرشحين للانتخابات الفيدرالية القادمة المقرر إجراؤها في أواخر سبتمبر.

