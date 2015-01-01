رفع 420 طن قمامة بحي شرق وغرب المنصورة



ففي حي غرب المنصورة تمت مواصلة رفع القمامة من شوارع الحي وتم رفع 230 طن من القمامة من شوارع مستشفى الصدر،احمد ماهر،سامية الجمل،شارع الجلاء، وكنس ورفع الأتربة وتجمعات القمامة من محيط شارع الجيش ومستشفى المنصورة الدولى ومنطقة مساكن المرور ومحيط شارع مستشفى الصدر وشارع الترعة.



كما قامت رئاسة الحي بحملة مكبرة لرفع كافة التعديات بالشوارع الكائنة بنطاق الحى ورفع كل مايعوق حركة الطريق العام، ورفع الإعلانات الغير مرخصة والمنتهي ترخيصها، وكافة الأعمدة الحديدية والسلاسل والبراميل والبردورات وكاوتش السيارات والحواجز الأسمنتية.



وفي حي شرق المنصورة تم رفع القمامة من قطعة أرض بشارع ابن خلدون المتفرع من شارع الجيش بجوار مكتب بريد البحر الصغير وبجميع شوارع الحي،وتم توريد 190 طن قمامة من مختلف شوارع الحي.



وفي شارع قناه السويس بحي شرق المنصورة تلاحظ وجود أعمال حفر وبالفحص تبين وجود تصريح حفر والتأكيد على رفع مخلفات الحفر فورا وعدم غلق الشارع،كما تم شن حملة ازالات مكبرة على جميع التعديات الواقعة في الفراغات بين عمارات مساكن الشناوي عبارة عن عشش وبلكونات وأكشاك وتم تنفيذ إزالة 13حالة تعدى منها.





أعلن الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، عن استمرار حملات النظافة اليومية وإزالة المخالفات ورفع التعديات ومتابعة أعمال الصيانة اليومية والدورية بمختلف المراكز والمدن والأحياء ورفع 420 طن قمامة بنطاق أ حياء شرق وغرب المنصورة.