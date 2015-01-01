السعودية تخطط لإنشاء أطول مسار هايبرلوب تجريبي في العالم





وقعت المملكة العربية السعودية شراكة مع شركة فيرجن هايبرلوب ون، لإنشاء أطول مسار هايبرلوب تجريبي في العالم.





موقع "Tour mag"، أورد في هذا السياق تقريرا أكد فيه أن المشروع سيشمل مدرجًا بطول 35 كم ، بالقرب من مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، ودراسة حول الأثر الاقتصادي للتنمية في هذه المنطقة.





من جهته أكد مهند هلال الأمين العام لهيئة المدن الاقتصادية "مع استمرار مساهمتنا في تنفيذ الركائز الإستراتيجية لرؤية السعودية 2030 ، فإن نقل التكنولوجيا وإتاحة فرص العمل في قطاع التكنولوجيا الفائقة الذي ستجلبه هذه العلاقة أمر حاسم في تقدمنا ".





وأضاف "أن وجود الهايبرلوب في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية سيحفز تطوير البرمجيات لدينا ، وصناعات البحث والتكنولوجيا المتقدمة.





هذا ويشير التقرير إلى أن فيرجن هايبرلوب ون ستقلل أوقات السفر بشكل لا يصدق ، حيث سيستغرق الأمر 76 دقيقة ، مقارنة بأكثر من 10 ساعات حاليًا ، للسفر من الرياض إلى جدة.



