على مساحة 62000م .. بدء تنفيذ الموقف الإقليمي بمدينة 6 أكتوبر
الثلاثاء 23/يوليه/2019 - 01:01 م
أحمد الشيخ
Advertisements
Advertisements
صرح المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر بأنه تم البدء في تنفيذ أعمال مشروع موقف السيارات الإقليمي بالمدينة على مساحة62000م، وذلك في إطار تحسين الخدمات المقدمة من جهاز المدينة لقاطنيها، مشيراً إلى أنه سيتم نقل جميع المواقف العشوائية إلى الموقف الإقليمي، وأن المشروع سيتم تنفيذه وفقا لأحدث المعايير والنظم.
وأوضح رئيس الجهاز أن الموقف الإقليمي الذي يتم تنفيذه يقع في منطقة الفاصل السكنى الصناعي أمام بوابة المطورين، ويهدف إلى الربط بين الأحياء داخل المدينة بعضها البعض، كما يهدف لربط المدينة بمحافظات الوجهين القبلي والبحري من خلال مركبات الباص أو الميني باص بتلك المحافظات، بطاقة استيعابية تصل إلى عدد 27 أتوبيسا على مساحة 2600م وكذا عدد 114مينى باص داخلي بمساحة 2870م، بالإضافة إلى مساحة مخصصة لعدد 280 مينى باص بين المحافظات، وعدد 35 مكانا مخصصا لانتظار السيارات الملاكي.
وأكد رئيس الجهاز أن المشروع يشمل تنفيذ مبنى مركز تجارى على مساحة 600م مكون من طابقين لخدمة المواطنين، وتخصيص مساحات داخلية كساحات انتظارٍ للسيارات، وكذا إنشاء ثلاث كافيتريات، وتنفيذ عدد خمس مظلات بالإضافة إلى مسجد على مسطح 550 م يضم مصلى للسيدات.
Advertisements
المزيد عن: الموقف الاقليمى ب6 اكتوبر الموقف الاقليمى الاقتصاد الاسكان اخبار الاقتصاد اليوم اخبار الاقتصاد 6 اكتوبر
- رئيس جهاز العاشر من رمضان يتفقد عدد من المدارس بالمدينة
- رئيس الوزراء يكلف بتفقد الموقف التنفيذي لمشروعات بورسعيد
- وزير التنمية المحلية ومحافظ الوادي الجديد يفتتحان موقفا للسيارات بالخارجة
- "مدبولى": الانتهاء من تنفيذ الحديقة المركزية بالشيخ زايد والتجهيز لافتتاحها للجمهور
- وزير الإسكان يتفقد مشروعى "JANNA" للإسكان الفاخر والحديقة المركزية بمدينة الشيخ زايد
- وزير الإسكان يتابع مشروع تطوير القطاع الشمالى لمحافظة الجيزة وإعادة استخدام أرض مطار إمبابة
- وزير الإسكان ومحافظ الجيزة يتابعان مشروعى تطوير شارع محمد أنور السادات "ترسا سابقاً"
- خريطة مشروعات مصر.. "زايد المركزية" أول حدائق المدن الجديدة
- افتتاح منفذ نموذجي لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة بمدينة حدائق أكتوبر
- "الإسكان": رفع كفاءة الطرق بمدينة الشروق.. وإقامة منفذ لتوفير السلع بحدائق أكتوبر