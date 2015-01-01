"الحربي" يستعرض الخطط الأمنية في الحج





تـرأس مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، رئيس اللجنة الأمنية بالحج صباح اليوم الثلاثاء 20 / 11 / 1440 هـ، الاجتماع الثالث للجنة الأمنية بالحج بحضور جميع أعضائها وذلك بمقر الأمن العام بمحافظة جدة.





واستهل الحربي الاجتماع بكلمة ترحيبية بكافة الأعضاء ناقلاً لهم تحيات وتمنيات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية -رئيس لجنة الحج العليا حفظه الله- بالنجاح والتوفيق في أعمالهم ومهامهم، مؤكداً أن هذا الاجتماع يأتي استكمالاً للتشاور والتباحث والخروج برؤية موحده لكافة القطاعات الأمنية والعسكرية المشاركة في تقديم الخدمة المثلى لضيوف الرحمن، مشدداً على أهمية التكامل والتنسيق بين مختلف الجهات المشاركة في أعمال ومهام الحج بما يحقق الأمن والسلامة لحجاج بيت الله الحرام لموسم حج هذا العام 1440 هـ.



