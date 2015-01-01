عاجل.."الإسكان" تزف بشرى سارة للموظفين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة
الثلاثاء 23/يوليه/2019 - 12:58 م
أحمد الشيخ
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قالت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه سيتم قريبًا طرح وحدات سكنية بمساحة 118م2 للوحدة بمدينة بدر، للموظفين الذين سيتم نقلهم إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك عند انتقال المقرات الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
وبشأن أسلوب السداد للوحدات التي سيتم طرحها، أوضح المهندس طارق السباعي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، أن المقترح هو أن يقوم المتقدم للحجز بسداد 25% من إجمالي قيمة الوحدة كمقدمة حجز مقسمة على 3 دفعات الأولى بنسبة 5% عند التخصيص، والدفعة الثانية بنسبة 5% عند التعاقد على الوحدة، والدفعة الثالثة بنسبة 15% عند الاستلام، على أن يتم سداد باقي قيمة الوحدة مقسمة على 15 عاما بفائدة متناقصة وبأقساط ربع سنوية، كما يتم سداد 7% من قيمة الوحدة كوديعة صيانة.
تجدر الإشارة إلى أنه يتم تنفيذ 9024 وحدة سكنية بنسب متقدمة بمدينة بدر سيتم طرحها للحجز للموظفين الذين سيتم نقلهم إلى العاصمة الإدارية الجديدة، كما أنه يجري حالياً طرح وتنفيذ أعمال المرافق حسب تنسيق الموقع.
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