ضبط مرتكبي واقعة سرقة مبلغ مالي من داخل صيدلية بمدينة نصر



وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة شخصان (أحدهما عامل سابق بالصيدلية - مقيمانبدائرة القسم ).



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبحوزتهما المبلغ المالي المستولى عليه، وسلاح أبيض (مطواة) المستخدم فى إرتكاب الواقعة وبمواجهتهما إعترفا بارتكاب الواقعة علىالنحو المشار إليه، وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات وإتهمهما بسرقته بالإكراه.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



كثفت الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف غموض وملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول مدينة نصر بمديرية أمن القاهرة من (عامل بصيدلية كائنة بدائرة القسم) - بأنه حال تواجده داخل الصيدلية محل عمله فوجئ بشخصان (أدلى بأوصافهما التقريبية ) قاما بتهديده بسلاح أبيض (مطواة) كان بحوزة أحدهما واستوليا على مبلغ مالي (8000 جنيه) من داخل درج ماكينة الكاشير الخاصة بالصيدلية كرهًا عنه وفرا هاربان.