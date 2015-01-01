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وظائف شاغرة بمقر الهيئة بمدينة الرياض

الثلاثاء 23/يوليه/2019 - 12:57 م
وظائف شاغرة بمقر الهيئة بمدينة الرياض
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الفجر السعودي
 
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أعلنت هيئة تنظيم الكهرباء، اليوم (الثلاثاء)، عن توفر عدد من الوظائف الإدارية والهندسية والتقنية بمقر الهيئة بمدينة الرياض، مخصصة للسعوديين.

وأوضحت الهيئة أن التقديم على الوظائف المعلنة عن طريق الدخول على موقع الهيئة الإلكتروني عبر الرابط (http://careers.ecra.gov.sa/jobs.php).

وبينت أن التقديم يبدأ اعتباراً من اليوم الثلاثاء 20/ 11/ 1440هـ الموافق 23 / 7/ 2019م، ويستمر حتى الإثنين المقبل 26 / 11 / 1440هـ الموافق 29 / 7 / 2019م.وفق “أخبار 24”.

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