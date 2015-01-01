ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

الداخلية: تنفيذ حكم القتل تعزيراً في سعودي بتبوك

الثلاثاء 23/يوليه/2019 - 12:56 م
الداخلية: تنفيذ حكم القتل تعزيراً في سعودي بتبوك
صورة أرشيفية
Advertisements
طباعة
الفجر السعودي
 
Advertisements

نفذت وزارة الداخلية اليوم، حكم القتل تعزيراً بمهرب حبوب الإمفيتامين المحظورة في منطقة تبوك.

وفيما يلي نصه :
بفضل من الله تم القبض على المدعو / عبدالعزيز بن سلامة بن محسن الحويطي -سعودي الجنسية-، عند قيامه بتهريبه كمية من حبوب الإمفيتامين المحظورة، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه، والحكم بقتله تعزيراً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه.

وتم تنفيذ حكم القتل في الجاني / عبدالعزيز بن سلامة بن محسن الحويطي، اليوم الثلاثاء 20 / 11 / 1440 هـ في منطقة تبوك.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات ودية
برشلونة
0
x
12:30
1
تشيلسي