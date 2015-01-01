"هدى كايا": لا عدالة في "سلطنة أردوغان"‎ وجدران السجن تشهد (فيديو)





فضحت نائبة إسطنبول عن حزب الشعوب الديمقراطي، هدى كايا، الانتهاكات التي تمارسها سلطات الرئيس التركي رجب أردوغان الغاشمة في مجمع سجن طرسوس.





وقالت كايا: "ذهبنا مؤخرًا لزيارة السجن، ورأينا أن المعتقلين يعانون العطش والحرارة الشديدة. درجة حرارة ما بين 40 إلى 50".





وأضافت مُدَلّلة على انتهاكات حقوق الإنسان بالسجن، أن نزلاء السجن -وبينهم أمهات وأطفال- يتعرضون لأزمات بسبب الحر الشديد حتى في ساعات المساء؛ حيث تظل حرارة النهار مؤثرة على جدران السجن والسقف؛ مضيفة: "رأينا أنهم لا يستطيعون التنفس بشكل طبيعي".





ونقل موقع "عثمانلي" المهتم بالشأن التركي عن النائبة البرلمانية قولها: إن "جدران السجن تشهد أنه لا عدالة في تركيا؛ فقد امتلأ 300 سجن، ولا يزال النظام ينشئ المزيد؛ فلا شيء يشير إلى مستقبل أو شيء من الأمل في تركيا".





وفي سياق متصل، كشف نائب حزب الشعوب الديمقراطي، عمر فاروق جرجيرلي أوغلو، عن أن سجن "باليق أسير" يشهد انتهاكات غير مسبوقة بحق المعتقلين؛ فهناك 40 شخصًا يقبعون في زنزانة صغيرة، رغم ارتفاع درجات الحرارة.





وأوضح "أوغلو" أن المعتقلين يرقدون على الأرض، ويُفرض عليهم الشراء من منفذ بيع داخل السجن، ولا يتمكنون من شراء ما يريدون، كل يوم تُصرف لهم "بطاطس مسلوقة" في وجبة العشاء؛ حتى خطابات الأهالي للسجناء مفروض عليها الحظر؛ فهناك الكثير من المضايقات تُفرض على رسائل السجن.











