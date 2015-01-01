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بني سويف يبحث عن مهاجم إفريقي

الثلاثاء 23/يوليه/2019 - 12:53 م
بني سويف يبحث عن مهاجم إفريقي
بني سويف
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محمد الحسيني
 
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نفى مسوؤلى بنى سويف الرياضى اتجاههم للحصول على خدمات اسلام عادل لاعب وسط المنيا على سبيل الإعارة وذلك لوجود وفرة كبيرة في لاعبي خط الوسط فى ظل حرص الجهاز الفنى على تدعيم الجانب الهجومي .


وقال محمد الواضح ، المشرف على الكرة ببنى سويف فى تصريحات خاصة لـ " الفجر الرياضى " : فيما يخص اسلام عادل لاعب وسط المنيا فنحن لم نطلب استعارة اللاعب ولكن بعض مسوؤلى المنيا هم الذين قاموا بعرضه علينا ، وقائمة بنى سويف بها زيادة في عدد للاعبين ونتجه لإعارة البعض منهم.


وأضاف "حتى الآن لا يوجد عروض عروض رسمية لاستعارة أي من لاعبي بنى سويف" .


وإختتم تصريحاتة قائلاٌ : نواصل البحث عن تدعيم الفريق بمهاجم إفريقى وجميع المهاجمين الأفارقة الذين تم إختبارهم بمعسكر الأسيوطي، لم ينالوا استحسان الجهاز الفنى بقيادة حسن موسي، وتقرر رحيلهم.

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