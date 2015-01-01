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الرجاء المغربي يقدم عرض رسمي لضم مهاجم الزمالك

الثلاثاء 23/يوليه/2019 - 12:53 م
الرجاء المغربي يقدم عرض رسمي لضم مهاجم الزمالك
حميد أحداد
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هاني عصام
 
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تقدم نادي الرجاء المغربي بعرض رسمي إلى إدارة الزمالك للحصول على خدمات حميد أحداد مهاجم الفريق بداية من الموسم المقبل بقيمة 700 ألف دولار على سبيل الشراء النهائي.


ويرغب مسئولو الزمالك في رفع القيمة المادية لتعويض المبلغ الذي دفعوه لشراء اللاعب والذي وصل إلى مليون و600 ألف دولار.


وحصل أحداد على فرصته أكثر من مرة مع الزمالك دون أن يثبت نفسه حتى الآن مع الفريق الأبيض بسبب نقص الخبرات لديه وهو ما دفع إدارة الفريق الأبيض لرحيله.


ويستعد الزمالك لملاقاة الإسماعيلي غدًا الأربعاء ضمن منافسات بطولة الدوري في مواجهة لا تقبل القسمة على إثنين وتحتاج لمجهود مضاعف من جانب الفريق الأبيض.

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