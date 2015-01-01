تطوير 3 ميادين تمهيدًا لافتتاحهم في العيد القومي للإسكندرية (صور)

Advertisements

تففقد اللواء أحمد بسيوني، سكرتير عام محافظة الإسكندرية، والعميد فادي نقولا، رئيس حي وسط، أعمال تطوير الحدائق العامة، وذلك فى إطار الاستعدادات النهائية لافتتاح أعمال التطويرات بأعياد الإسكندرية القومية، حيث سيتم افتتاح حدائق سعد زغلول، ميدان الخرطوم، ونوبار.



وشدد الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، على سرعة الانتهاء من جميع أعمال التطويرات الجارية "بحدائق سعد زغلول، ميدان الخرطوم، ونوبار باشا، تمهيدا لافتتاحها خلال احتفالات عروس البحر بعيدها القومى.



وتم خلال الجولة متابعة الأعمال الجارية بحديقة سعد زغلول، الخاصة بنظافة كشافات الإنارة بمعرفة إدارة الكهرباء بحى وسط، استكمال عمل أغطية غرف الكهرباء، أعمال رى وقص النجيل، استكمال الحديات، استعدادات نهو العمل بمشايات الانترلوك، استكمال دهان ورفع كفاءة سور الحديقة بمعرفة إدارة المشروعات والورش، وأعمال إعادة تشغيل نافورتى الحديقة بمعرفة الشركة المنفذة، بالإضافة إلى أعمال النظافة والتجريف.



كما تم متابعة أعمال رفع كفاءة حديقة نوبار باشا بالأزاريطة، حيث شدد اللواء أحمد بسيونى على رفع كفاءة تشطيب المداخل والسلالم، الاهتمام بالبردورات حول الأحواض وحول الأشجار، رفع مخلفات التطوير، ورفع مستوى النظافة بالحديقة، كما أكد سيادته على ضرورة إنجاز الأعمال اليوم، والانتهاء من جميع الأعمال وفقا للخطة الزمنية الموضوعة.



وفى السياق ذاته وجه العميد فادى نقولا رئيس حى وسط جهاز النظافة بالحى، للعمل باقصى طاقته لرفع كفاءة النظافة بالحديقة للدرجة القصوى، ورفع جميع الأتربة، وتكرار العمل بحديقة سعد زغلول.



كما تم خلال الجولة متابعة أعمال التطوير بميدان الخرطوم، والتأكيد على استكمال أغطية غرف الكهرباء، استكمال النجيل وتكثيف الحديات، وإزالة قواعد أعمدة الكهرباء القديمة، وأكد اللواء بسيونى على ضرورة استكمال الأعمال اليوم، والإلتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة.



حضر الجولة مسئولى قطاع وسط بمديرية الطرق، ومن حى وسط مديرى إدارات الكهرباء، الطرق، الحدائق.

