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الزهراني يوقع 5 مواسم مع نادي الاتحاد

الثلاثاء 23/يوليه/2019 - 12:54 م
الزهراني يوقع 5 مواسم مع نادي الاتحاد
صورة تعبيرية
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الفجر السعودي
 
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وقَّع حازم الزهراني، الظهير الأيسر، عقدًا احترافيًّا لخمسة مواسم مع نادي الاتحاد.

وعزت مصادر “الرياضية” منح الإدارة اللاعب عقدًا طويل الأمد إلى بروزه مع فريق الشباب في النادي والمنتخب السعودي لكرة القدم تحت 20 عامًا.

واختير الزهراني مع خمسة لاعبين اتحاديين آخرين لبرنامج الابتعاث السعودي لتطوير المواهب الكروية، الذي اتخذ مدينة سالو الإسبانية مقرًّا له.

والخمسة الآخرون، هم عمر الجدعاني، وعبد المجيد الزهراني، ومهند الشنقيطي، وأصيل فرج، وعبد العزيز الضويحي.

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